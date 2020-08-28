Источник: Россия высылает норвежского дипломата

Россия высылает советника посольства Норвегии в РФ Яна Флэте, пишет РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Высылается Ян Флэте, советник посольства Норвегии в России», — сказал источник.

Служба безопасности полиции Норвегии арестовала 50-летнего мужчину, которого подозревают в передаче гостайны. Арестованный якобы встретился с «российским разведчиком» и сообщил ему сведения, которые могут «навредить фундаментальным интересам Норвегии».

Позже Норвегия объявила о высылке российского дипломата. Предположительно, речь идет о заместителе торгпреда в Осло Александре Стекольщикове.

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