Абэ сожалеет, что не заключил мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пресс-конференции подтвердил, что принял решение о своей отставке. Трансляция ведется телеканалом NHK.

Он выразил крайнее сожаление, что за время нахождения на посту премьера не успел выполнить некоторые ключевые задачи своего правительства. В частности, проблему похищенных граждан, вопрос изменения конституции, а также заключение мирного договора с Россией.

«То, что я ухожу не закончив эти дела, разрывает мне сердце», — сказал Абэ.

У японского премьера язвенный колит — хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Данное заболевание стало причиной отставки Абэ в 2006 году. Однако позже его состояние удалось стабилизировать, и в 2012 году его снова избрали премьер-министром страны.

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