В Минске 27 августа полиция задержала 261 протестующего

В Минске 27 августа на площади Независимости полиция задержала 261 протестующего, пишет «Интерфакс» со ссылкой на правозащитников.

«На площади Независимости задержали 261 человека», — говорится в сообщении незарегистрированного правозащитного центра «Весна».

В четверг протестующие в Минске прошли от православного Свято-Духова кафедрального собора на площади Свободы к католическому Красному костелу на площади Независимости.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действий лидер Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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