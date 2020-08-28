Премьер-министр Японии Абэ решил уйти в отставку из-за болезни

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уходит в отставку, передает Kyodo со ссылкой на свой источник.

Абэ сообщил о своем решении правящему блоку. По словам собеседника агентства, причиной отставки является ухудшение здоровья премьер-министра и «невозможность принимать правильные решения из-за болезни».

У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки.

В 2007 году заболевание заставило покинуть Абэ свой пост. Однако его состояние улучшилось и он снова был выбран премьером в 2012 году.