МИД России вызвал посла Норвегии из-за высылки из Осло дипломата РФ, пишет РИА «Новости».

Как сообщается, машина главы норвежской дипмиссии только что приехала к зданию российского ведомства.

Ранее Служба безопасности полиции Норвегии арестовала 50-летнего мужчину, которого подозревают в передаче гостайны. Арестованный якобы встретился с «российским разведчиком» и сообщил ему сведения, которые могут «навредить фундаментальным интересам Норвегии».

Позже Норвегия объявила о высылке российского дипломата. Предположительно, речь идет о заместителе торгпреда в Осло Александре Стекольщикове.

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