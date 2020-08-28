Абэ заявил, что у него обострился язвенный колит
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что ему необходимо пролечиться из-за обострения язвенного колита, пишет агентство Киодо со ссылкой на представителей партии, присутствовавших на встрече.
«Язвенный колит вернулся. Необходимо продолжить лечение в течение какого-то времени», — сказал Абэ.
Ранее премьер-министр объявил, что уходит в отставку по состоянию здоровья. Как заявил политик, он не может принимать правильные решения из-за болезни.
У японского премьера язвенный колит — хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Данное заболевание стало причиной отставки Абэ в 2006 году. Однако позже его состояние удалось стабилизировать, и в 2012 году его снова избрали премьер-министром страны.
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