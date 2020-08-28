Абэ сообщил правящей коалиции о своем решении уйти в отставку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ проинформировал руководство правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) о своем намерении уйти в отставку, передает агентство Кyodo.

По его данным, Абэ также сообщил о своем решении руководству партии «Новая Комэйто» — союзника ЛДП по правящей коалиции.

Ожидается, что официально о своем решении премьер-министр объявит на специальной пресс-конференции, которая пройдет в 11.00 мск.

Ранее появилась информация, что Абэ намерен уйти в отставку по состоянию здоровья. По данным телеканала NHK, у премьер-министра обострилось хроническое заболевание, которое сопровождается сильными болями.

У японского премьера язвенный колит — хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Данное заболевание стало причиной отставки Абэ в 2006 году. Однако позже его состояние удалось стабилизировать, и в 2012 году его снова избрали премьер-министром страны.

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