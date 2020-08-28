Трамп ошибся в имени генерала Сулеймани

Президент США Дональд Трамп в беседе об американской операции по уничтожению генерала иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани ошибся в его имени. Об этом пишет РИА «Новости».

«В ходе операции мы уничтожили первого террориста в мире Кассима Солеймини», — сказал Трамп.

Генерал (КСИР) Ирана Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Помпео отреагировал на связанную с убийством Сулеймани критику ООН

— Иран ответит США за убийство Сулеймани

— Иран назвал новую баллистическую ракету в честь убитого Касема Сулеймани