Трамп сравнил себя с Линкольном на съезде республиканцев

Президент США Дональд Трамп сравнил себя с 16-м президентом Соединенных Штатов Америки и освободителем рабов Авраамом Линкольном, передает РИА «Новости».

Американский лидер провел такую параллель в программной речи на съезде республиканцев.

Глава Белого дома считает, что он сделал для афроамериканцев «больше, чем любой президент, начиная с Авраама Линкольна».

«Когда я буду переизбран, будет еще лучше», — отметил Трамп.

Авраам Линкольн был президентом в 1861-1865 годах. В эти годы в США была гражданская война, во время которой было отменено рабство.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября. Трампу будет противостоять кандидат от Демократической партии Джо Байден.