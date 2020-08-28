Трамп считает демократов «радикальным движением»

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы являются радикалами, разрушающими американский образ жизни, передает РИА «Новости».

По его словам, предстоящие президентские выборы в стране решат, будет ли спасена американская мечта или они дадут возможность социалистам «разгромить дорогую нам судьбу» США.

«Ваш голос решит, будем ли мы защищать американский образ жизни или же позволим радикальному движению полностью его разрушить», — сказал Трамп в ходе своего выступления на съезде республиканцев.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября. Трампу будет противостоять кандидат от Демократической партии Джо Байден.

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