Латвийский депутат призвал вести переговоры с РФ на «ненавистном русском языке»

Глава фракции партии «Согласие» в сейме Латвии Янис Урбанович, комментируя ситуацию с Рижским портом, заявил, что с Россией нужно вести переговоры на «ненавистном русском языке». Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, в этом порту уменьшается объем перевалки грузов. Там этот показатель составляет 26,7%, сообщил чиновник.

Урбанович убежден, что грузы и рабочие места в портах могут появиться, если Латвия выстроит прагматичные отношения с восточными соседями. По его мнению, правящая в стране коалиция должна «обеспечить, чтобы грузы шли» в латвийские порты, «а не к конкурентам в Клайпеду, Таллин, Санкт-Петербург».

«Чтобы это происходило, необходимы наработанные контакты, переговоры (да, в том числе, на ненавистном русском языке!) и много работать», — заявил Урбанович.

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