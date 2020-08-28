Пушков раскрыл планы Варшавы в отношении Белоруссии

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Польша хочет втянуть Белоруссию в зону своего влияния. Об этом он написал в своем Twitter.

Политик отметил, что стратегической задачей для Варшавы является распространение своего влияние на Минск.

«Деньги уже выделяются, инфраструктура польского влияния усиливается», — написал Пушков.

Он также усомнился в том, что от дипломатического протеста, который МИД Белоруссии выразил Польше, будет какой-либо эффект. По мнению Пушкова, политику Варшавы подобными протестами «не изменить».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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