Байден обвинил Трампа в разжигании насилия на протестах в США

Кандидат от Демократической партии в президенты США Джо Байден обвинил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в разжигании насилия на протестах и демонстрациях. Об этом сообщает телеканал MSNBC.

По словам Байдена, американский лидер считает это «за политическую выгоду».

Политик заявил, что Трамп хочет, «чтобы было больше насилия, а не меньше».

С конца мая в США проходят массовые протесты против насилия полиции в адрес афроамериканцев, которые часто перерастают в беспорядки.

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