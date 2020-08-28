Байден обвинил Трампа в разжигании насилия на протестах в США
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Кандидат от Демократической партии в президенты США Джо Байден обвинил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в разжигании насилия на протестах и демонстрациях. Об этом сообщает телеканал MSNBC.
По словам Байдена, американский лидер считает это «за политическую выгоду».
Политик заявил, что Трамп хочет, «чтобы было больше насилия, а не меньше».
С конца мая в США проходят массовые протесты против насилия полиции в адрес афроамериканцев, которые часто перерастают в беспорядки.
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