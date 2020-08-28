В МИД Ирана заявили, что Помпео живет в «параллельной вселенной»

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде считает, что госсекретарь США Майк Помпео живет в «параллельной вселенной», делая заявления о том, что международные санкции в отношении Тегерана будут восстановлены. Об этом он написал в своем Twitter.

До этого глава американского Госдепа заявлял, что санкции против Ирана вернутся 20 сентября, так как США направили в Совбез ООН уведомление с требованием восстановить ограничительные меры. Но большинство членов СБ ООН не одобрили данное требование Вашингтона.

«Время пошло лишь в параллельной вселенной Помпео», — написал Хатибзаде.

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