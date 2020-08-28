Украина выразила готовность перенести переговоры по Донбассу из Минска
Украина может при необходимости сменить площадку для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе и перенести ее из Минска в другое место. Об этом в эфире телеканала «1+1» сказал глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
Он подчеркнул, что в данном процессе от белорусской столицы — «только название». По словам министра, потребности ездить в Минск сейчас нет.
«Но мы будем следить за развитием ситуации в Белоруссии и при необходимости готовы принять соответствующее решение», — сказал Кулеба в ответ на вопрос о целесообразности переноса места проведения переговоров по Донбассу из Минска.
В свою очередь, глава украинской делегации в в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что смену переговорной площадки необходимо согласовывать с другими участниками дискуссий. Он отметил, что решение о ее переносе должно быть принято и ОБСЕ, и российской делегацией.
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