Байден согласился на дебаты с Трампом

Кандидат в президенты США демократ Джозеф Байден заявил о готовности выйти на дебаты с действующим президентом страны республиканцев Дональдом Трампом. Об этом он заявил в эфире телеканала MSNBC.

«Я собираюсь дебатировать с ним. Я буду факт-чекером (проверяющим факты — прим. «Газеты.ru») на сцене во время дебатов с ним», — сказал Байден.

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступила против проведения дебатов, так как, по ее мнению, Трамп будет вести себя на них недостойно.

Действующий президент не раз вызывал своего конкурента по предвыборной гонке на публичные дебаты. Байден, в свою очередь, игнорировал такие вызовы.

Выборы главы Соединенных Штатов пройдут 3 ноября 2020 года.

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