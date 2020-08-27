Греция договорилась с Египтом о морских зонах
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Парламент Греции ратифицировал соглашение с Египтом о демаркации морских зон в Средиземноморье, сообщает телеканал Vouli TV.
Как отмечается, за ратификацию соглашения проголосовало большинство депутатов — 178 человек, против — 26.
Соглашение закрепляет право греческих островов на морской шельф и исключительные экономические зоны (ИЭЗ).
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