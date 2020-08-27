Правозащитники сообщили о почти сотне задержанных на акции в Минске

Почти 100 человек были задержаны белорусскими силовиками на акции протеста, которая состоялась 27 июля в центре Минска, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

«97 человек было задержано сегодня в Минске во время мирной акции протеста», — сообщили правозащитники.

Отмечается, что среди задержанных числятся журналисты.

Очередная акция протеста в Минске состоялась 27 июля. Жители города провели шествие от православного Свято-Духова кафедрального собора на площади Свободы к католическому Красному костелу на площади Независимости. В конце мероприятия полиция начала стихийно задерживать протестующих.

Накануне белорусские силовики заблокировали в Красном костеле десятки людей. В Католической церкви Белоруссии назвали действия ОМОНа в Красном костеле на территории храма грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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