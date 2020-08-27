В ДНР заявили, что прошедший месяц стал самым спокойным с 2014 года

Власти Донецкой народной республики считают прошедшие 30 дней перемирия самым спокойным периодом в регионе с начала боевых действий в 2014 году, сообщает РИА «Новости».

«Минувшие 30 дней можно охарактеризовать как самый спокойный период за все шесть лет военных действий в Донбассе», — заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Он также отметил, что за прошедший месяц от обстрелов украинских военных не пострадал ни один житель самопровозглашенной республики.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.

22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению примирения в Донбассе. Согласно итогам переговоров, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь.

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