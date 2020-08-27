ООН: политические убеждения белорусов не могут быть поводом для ареста

В офисе генсека ООН заявили, что белорусские власти должны прекратить арестовывать белорусов по политическим мотивам и дать оппозиции свободно проводить акции протеста, сообщает РИА «Новости».

«Генсек ООН твердо убежден в том, что никто не должен быть арестован, осужден или не должны предприниматься какие-либо другие процедуры лишь за выражение политических убеждений», — сказал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Он добавил, что организация продолжает призывать белорусских силовиков к сдержанности.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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