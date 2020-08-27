МИД Украины направило протест из-за визита Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины направило Москве ноту протеста из-за посещения президентом РФ Владимиром Путиным территории Крыма, сообщает РИА «Новости» со ссылку на пресс-службу украинского министерства.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации Владимира Путина», — говорится в сообщении дипломатов.

Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму 27 августа. Он проехал за рулем автомобиля Aurus по только что открывшемуся участку дороги.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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