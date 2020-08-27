Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым

МИД Украины выразил протест в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

«МИД Украины выразил решительный протест в связи с очередным несанкционированным визитом президента РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина рассматривает этот визит как «грубое нарушение российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее Путин проехал за рулем автомобиля Aurus по только что открывшемуся участку трассы «Таврида».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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