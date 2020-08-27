Посольство РФ проверяет информацию о задержаниях журналистов в Минске

Посольство России в Белоруссии проверяет информацию о задержании российских журналистов на площади Свободы в Минске, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова пресс-секретаря дипмиссии Алексея Москалева.

Как отмечает агентство, минские силовики задержали в центре столицы около 20 российских и иностранных журналистов. Местное ГУВД сообщило, что все аккредитованные сотрудники СМИ будут отпущены.

Среди задержанных журналистов — сотрудники Sputnik Беларусь, Reuters, Associated Press и ТАСС.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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