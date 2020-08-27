Россия сформировала резерв силовиков для помощи Лукашенко

Россия сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов для помощи белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Об этом в интервью «Россия-1» сообщил глава государства Владимир Путин.

Он пояснил, что резервная группа создана по просьбе Лукашенко.

У России, как рассказал Путин, есть обязательства перед Минском в рамках соглашений Союзного государства и ОДКБ.

«Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства», — отметил глава государства.

По словам президента, российские силовики будут привлечены к стабилизации обстановки в Белоруссии, только если ситуация выйдет из-под контроля.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Москвы есть достаточно доказательств вмешательства США и некоторых стран Евросоюза во внутренние дела Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.