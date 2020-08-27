Ливия просит Белоруссию защитить посольство в Минске

МИД Ливии обратился к Белоруссии с просьбой обеспечить безопасность посольства страны в Минске после нападения неизвестных. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на сообщении ливийского МИД.

«МИД просит немедленно обеспечить защиту посольства и ливийских дипломатов — временного поверенного Мухаммеда Истейты и сотрудника дипмиссии Муханнада Юнуса Фархата», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нападение на посольство было организовано группой людей «во главе с Рамаданом аль-Фарджани, имеющим ливийское гражданство». Среди них были люди с неустановленным гражданством.

Ранее группа из порядка 30 приверженцев Правительства национального согласия (ПНС) Ливии атаковала здание посольства страны в Минске.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит Правительство национального согласия во главе с премьером Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Хафтар.

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