Лавров и Макей выступили за национальный диалог в Белоруссии

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей в ходе телефонного разговора подчеркнули необходимость скорейшей нормализации обстановки в республике через национальный диалог. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«Лавров информировал белорусского коллегу о недавних контактах с зарубежными партнерами, в ходе которых они затрагивали ситуацию в Белоруссии. Министры подчеркнули необходимость скорейшей нормализации обстановки через национальный диалог при соблюдении норм Конституции и уважении правопорядка в республике», — говорится в сообщении.

Также они подчеркнули недопустимость иностранного вмешательства во внутриполитические процессы Белоруссии.

«С российской стороны было заявлено о неизменной союзнической поддержке братского белорусского народа», — говорится в сообщении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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