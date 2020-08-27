Путин назвал трассу «Таврида» хорошим толчком для развития Крыма

Президент России Владимир Путин заявил, что трасса «Таврида» станет «хорошим толчком» для развития Крыма, передает РИА «Новости».

По его словам, новая дорога важна, так как она проходит «от самых главных инфраструктурных проектов мощных, от моста до аэропорта».

Глава государства рассказал, что от трассы будут строить ответвления к городам полуострова. Это необходимо для жителей Крыма, для севастопольцев, для приезжающих сюда туристов, отметил президент.

Он поблагодарил строителей за проделанную работу, добавив, что «люди будут им благодарны многие-многие годы вперед».

Ранее Путин проехал за рулем автомобиля Aurus по только что открывшемуся участку трассы «Таврида».