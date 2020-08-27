КС белорусской оппозиции не примет никакой помощи из-за рубежа

Координационный совет белорусской оппозиции заявил, что не примет никакой материальной помощи из-за границы, сообщает «Интерфакс».

«Поскольку Координационный совет придерживается позиции невмешательства во внутренние дела Беларуси, мы просим любых иностранных партнеров воздержаться от заявлений о представлении интересов белорусского общества, об оказании помощи Координационному совету и т.п.», — говорится в заявлении оппозиции.

В нем также подчеркивается, что совет никаким образом не станет участвовать в получении иностранной помощи или ее распределении среди своих сторонников.

Кандидат на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании в республике Координационного совета оппозиции 14 августа. В настоящее время она находится в Литве.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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