Латвия, Литва и Эстония призвали ЕС ужесточить санкции против Минска

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии призвали Евросоюз ввести более жесткие санкции против режима белорусского президента Александра Лукашенко, чем те, которые Европа рассматривает в настоящее время, сообщает «Интерфакс».

Так, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на встрече дипломатов стран-членов ЕС в Берлине заявил, что санкции против 15-20 белорусских должностных лиц за силовое подавление протестов и электоральные фальсификации стали бы «слишком символическими».

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, в свою очередь, отметил, что Рига настаивает на более широком санкционном списке.

Глава МИД Эстонии также предложил ввести ограничения против самого Лукашенко, который в последние дни «усилил репрессии против своих оппонентов».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

Большинство стран Евросоюза заявило о непризнании итогов голосования и сообщило о подготовке санкций против руководства республики.

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