Киев заявил о готовности предоставить убежище преследуемым белорусам
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что граждане Белоруссии, которых преследует на родине по политическим мотивам, могут рассчитывать на политическое убежище на Украине, сообщает ТАСС.
«Граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить ее в Украине», — заявил премьер.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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