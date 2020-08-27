Эксперт выделил в интервью с Путиным две важных темы

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в интервью с российским президентом Владимиром Путиным были затронуты два важных вопроса.

«Были затронуты две основные темы, которые, без преувеличения, волнуют сегодня всех граждан России и, думаю, что большей части мира. Первая — вопрос создания вакцины против опасного вируса [коронавируса — «Газета.Ru»]: что будет дальше? Путин рассказал». — отметил эксперт.

Мартынов обратил внимание, что глава государства рассказал, «как его дочь, может быть, не публичное лицо, но весьма известный в научном мире ученый микробиолог, приняла участие в создании этой вакцины, сделала себе эту прививку». «Между прочим, все, кто принимал участие [в разработке вакцины], даже [Александр] Гинцбург, руководитель института Гамалеи, сделали себе эту прививку. Потому она действительно является одним из первых и эффективных средств борьбы с этим опасным заболеванием», — сказал политолог.

Специалист добавил, что в словах Путина прозвучал «очень четкий ответ тем, кто сперва пытался через компанию глобальных медиа дискредитировать российскую вакцину, а потом, признав, по сути, российское первенство, просто перешел к недобросовестной конкуренции».

Говоря о конкуренции, эксперт имел в виду ранее объявленные американские санкции против нескольких российских НИИ. «В том числе в этом списке два научных учреждения, которые принимали активное участие в разработке этой вакцины. И таким образом оказывается давление на те страны, организации, которые уже сделали заявки на российскую вакцину. Таких заявок больше 100», — добавил он.

По словам политолога, вторым не менее важным вопросом стало развитие ситуации в Белоруссии, где уже третью неделю продолжаются митинги оппозиции. По мнению Мартынова, эта тема «беспокоит каждого российского гражданина и многих в мире».

«Внутриполитический кризис после белорусских выборов, попытка организации государственного переворота по украинскому сценарию с дальнейшей деградацией белорусского государства, как это мы наблюдаем на украинском примере. Конечно, нас это волнует. Волнует это, в первую очередь, в контексте нашей общей судьбы — имеется в виду российского народа и белорусского народа, нашего общего Союзного государства», — сказал эксперт.

Он добавил, что «президент довольно четко дал свое видение этого вопроса». «Это выход из политического кризиса через конституционно-политические инструменты силами самих белорусских граждан, которые и должны определить свою дальнейшую жизнь. Это конституционная реформа. В рамках новой Конституции проведение уже новых выборов без какого-либо внешнего вмешательства», — отметил Мартынов.

«Недвусмысленно президент сказал, ссылаясь на разговор с действующим президентом Белоруссии [Александром] Лукашенко, что Россия готова обеспечить этот режим внешнего невмешательства во внутренние дела Белоруссии. В том числе и всеми доступными России средствами и ресурсами», — заключил политолог.