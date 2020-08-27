Мишустин и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в Союзном государстве

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Глава российского правительства Михаил Мишустин обсудил с белорусским коллегой Романом Головченко актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Также они обсудили укрепления взаимодействий в формате Союзного государства.

Кроме того, Мишустин и Головченко говорили о графике будущих контактов на правительственном уровне.

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