Путин сообщил, что создал резерв силовиков для помощи Лукашенко
Президент России Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия 1» заявил, что создан резерв из силовиков для помощи в стабилизации обстановки в Белоруссии.
Глава государства пояснил, что подобная поддержка предусмотрена соглашениями в рамках Союзного государства и ОДКБ.
Путин также рассказал, что Лукашенко сам обратился к нему с просьбой сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов.
Силовики будут переброшены в республику только в крайнем случае, «если ситуация выйдет из-под контроля», подчеркнул президент.
Ранее сенатор Алексей Пушков оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.