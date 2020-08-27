Варшава призвала Кремль отказаться о планов по введению войск в Белоруссию

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Россию отказаться от планов по введению полицейского контингента на территорию Белоруссии. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

«Правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Белоруссию под предлогом «восстановления контроля» — враждебного акта, нарушающего международное право и права белорусского народа», — написал польский премьер.

По его словам, белорусский народ должен определить свою судьбу самостоятельно и без влияния извне.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для «оказания помощи» Белоруссии, но не будет его задействовать «пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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