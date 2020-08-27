Захарова опровергла информацию об обмене заключенными между РФ и США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию, согласно которой Россия и США ведут переговоры об обмене заключенными. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Как ранее уже отмечалось представителями руководства Министерства иностранных дел России, все сообщения о якобы ведущихся переговорах на этот счет не соответствуют действительности», — сказала она.
По словам Захаровой, в СМИ регулярно появляются недостоверные сообщения о подготовке обмена американских граждан, в том числе недавно осужденного в России Пола Уилана, на граждан России, содержащихся в американских тюрьмах.
Ранее сообщалось, что Москва и Вашингтон ведут переговоры об обмене осужденного за шпионаж в России Пола Уилана, однако США не предпринимают активных действий в этом направлении, заявлял адвокат американца Владимир Жеребенков.
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