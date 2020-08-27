Захарова назвала дату совещания министров иностранных дел стран БРИКС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила о проведении совещания министров иностранных дел стран БРИКС 4 сентября в формате видеоконференции, сообщает РИА «Новости».
«Четвертого сентября под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоится полноформатное совещание глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в режиме видеоконференции», — сказала Захарова.
По ее словам, на встрече стороны обсудят региональные конфликты, противодействие международным угрозам и взаимное сотрудничество на многосторонних площадках, в том числе в ООН.
В 2020 году в международной группе председательствует Россия.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Президент Бразилии обсудил с Путиным ситуацию в БРИКС
— Банк БРИКС выделит €205 млн на развитие малых городов России
— Вопросы женского предпринимательства обсудили на заседании Женского делового альянса БРИКС