Захарова назвала дату совещания министров иностранных дел стран БРИКС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила о проведении совещания министров иностранных дел стран БРИКС 4 сентября в формате видеоконференции, сообщает РИА «Новости».

«Четвертого сентября под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоится полноформатное совещание глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в режиме видеоконференции», — сказала Захарова.

По ее словам, на встрече стороны обсудят региональные конфликты, противодействие международным угрозам и взаимное сотрудничество на многосторонних площадках, в том числе в ООН.

В 2020 году в международной группе председательствует Россия.

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