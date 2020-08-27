Посол Белоруссии был вызван в МИД Польши из-за слов Лукашенко о захвате Гродно

Белорусский посол был вызван в польский МИД после слов президента Александра Лукашенко о желании Варшавы захватить Гродненскую область, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова замминистра иностранных дел Польши Марчина Пшидача.

«В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Белоруссии в адрес Польши сегодня на 15.00 (16.00 мск) в МИД Польши вызван посол Республики Беларусь», — объявил дипломат.

Ранее Лукашенко заявил, что власти Польши всерьез намерены захватить Гродненскую область военным путем. Варшава отвергла эти обвинения.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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