Лукашенко пригрозил протестующим студентам армией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лишит отсрочек от армии студентов, которые участвуют в протестах, передает «БелТА».

По его словам, если студенты не хотят тратить предоставленную государством отсрочку от армии на учебу в вузе, то они должны отправиться на службу.

«Кто хочет учиться, тот будет учиться, будет иметь эту отсрочку. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, меры примем по закону», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что принять такое решение его просит глава Минобороны республики.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.

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