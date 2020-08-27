Мятежники в Мали освободили экс-президента Кейта

Мятежники в Мали освободили бывшего президента страны Ибрагима Бубакара Кейта. Об этом сообщает портал Jeune Afrique со ссылкой на семью главы государства.

Отмечается, что он был доставлен в свою резиденцию в Себеникоро, охраняемую мятежниками.

Ранее сообщалось, что представители мятежников в Мали выступили с предложением объявить трехлетний переходный период.

Ситуация в Мали резко обострилась 18 августа. Военные подняли мятеж на армейской базе Кати, которая находится в 20 км от столицы. Мятежники заявили об аресте главы государства Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.

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