Путин прибыл 27 августа в Крым
Президент России Владимир Путин посетил в четверг, 27 августа, Крым для участия в открытии автомобильного движения на федеральной трассе «Таврида». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, российский лидер сам проедет по пятому этапу дороги, запустит движение по трассе, а также пообщается с рабочими.
Трасса «Таврида» будет иметь протяженность от Крымского моста в Керчи на востоке полуострова до Севастополя. Она позволит вдвое сократить время передвижения по полуострову. Завершение строительства трассы запланировано на 2023 год.
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