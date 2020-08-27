Путин прибыл 27 августа в Крым

Президент России Владимир Путин посетил в четверг, 27 августа, Крым для участия в открытии автомобильного движения на федеральной трассе «Таврида». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, российский лидер сам проедет по пятому этапу дороги, запустит движение по трассе, а также пообщается с рабочими.

Трасса «Таврида» будет иметь протяженность от Крымского моста в Керчи на востоке полуострова до Севастополя. Она позволит вдвое сократить время передвижения по полуострову. Завершение строительства трассы запланировано на 2023 год.

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