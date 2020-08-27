Путин заявил о влиянии на Белоруссию извне

Президент России Владимир Путин заявил, что на происходящее в Белоруссии идет влияние извне. Соответствующее заявление он сделал в интервью «России 24».

Он отметил, что это делается в чьих-то определенных политических интересах.

«Дело не в том, что сейчас происходит в Белоруссии, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что- то другое», — подчеркнул Путин.

Глава государства также добавил, что некие силы хотят добиться определенных политических интересов граждан Белоруссии, их мыслей.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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