Путин заявил, что РФ нейтральнее относится к Белоруссии, чем страны Запада

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия ведет себя сдержаннее и нейтральнее по отношению к Белоруссии, чем страны Европы и США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам российского лидера, РФ имеет обязательства перед республикой в сфере безопасности. Так, президент сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии в случае необходимости.

Путин также добавил, что российские силы не будут применяться в братском государстве до тех пор, пока экстремистские элементы в республике не превратятся в разбой.

«Россия исходит из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем», — подчеркнул глава РФ.

Он также выразил надежду на то, что необходимости в применении российских сил в Белоруссии в дальнейшем не появится.

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