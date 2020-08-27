Тихановская: мы будем идти до победы

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Свелана Тихановская заявила, что сторонники оппозиции вместе с протестующими пойдет до конца. Соответствующее заявление она сделала «Эха Москвы».

Она отметила, что акции протестов не выдохлись, а «идут своим чередом».

Экс-кандидат добавила, что степень накала настроений понижается в течение недели, однако к выходным все возвращается «в свое русло».

«И главная причина тому, что люди больше не готовы принимать бывшего президента (действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. — примечание «Газеты.Ru»), они утратили к нему доверие, мы будем идти до победы», — подчеркнула Тихановская.

Она также заключила, что протестные акции в стране продолжат быть мирными.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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