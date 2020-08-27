Лукашенко предупредил о дипломатической бойне против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против страны началась дипломатическая бойня, организованная иностранными государствами. Об этом сообщает БелТА.

Он подчеркнул, что бойня идет на самом высоком уровне.

По мнению главы государства, это является одним из этапов гибридной войны.

«СМИ и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон», — добавил Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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