Премьер Черногории пригрозил выслать из страны сербское духовенство после выборов

Премьер Черногории Дущко Маркович заявил, что духовенство Сербской православной церкви (СПЦ) и политических оппонентов вышлют из страны после парламентских выборов 30 августа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий призвал местных граждан выйти на парламентские выборы и голосовать против политики властей, принявших спорный закон о свободе вероисповедания и положении религиозных общин.

Маркович назвал политику оппонентов отсталой и примитивной.

По его словам, после выборов, «для них в Черногории никогда не будет все как раньше», а «СПЦ и ее духовенство вернутся в монастыри и церкви».

«Их больше не будет на политических шествиях, у микрофона, где проклинают наших отцов, дедов, нас самих и наших детей. Это в XXI веке нигде не делается, к сожалению, только у нас в Черногории», — заявил Маркович.

Ранее в Черногории прошли протесты верующих против притеснения Сербской православной церкви. 30 августа в стране пройдут парламентские выборы, на которых оппозиция выступит объединенным фронтом. Шансы на победу у коалиции действительно есть, за счет поддержки прихожан СПЦ. В конце декабря в Черногории был принят законопроект, объявляющей государственной собственностью все церковные здания, принадлежавшие Черногории до ее вхождения в состав Сербии.

В дальнейшем власти страны возбудили уголовные дела о нарушении запрета на массовые собрания из-за пандемии коронавируса против лидера оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапича, пятерых священников СПЦ и еще ряда граждан после протестных акций в ночь на 24 августа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Победа неизбежна»: в Черногории оппозиция мобилизует верующих