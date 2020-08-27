Лукашенко предупредил о негативном влиянии политического кризиса на экономику Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на негативное влияние политического кризиса на экономику страны. Об этом сообщает БелТА.

Соответствующее заявление он сделал в рамках совещания по развитию важнейших организаций министерства промышленности.

При этом президент отметил, что Белоруссии следует надеяться на себя, поскольку никто не окажет «безвозмездной помощи».

«Влияние этого давления (политического кризиса. — примечание «Газеты.Ru») на внутриэкономическую ситуацию ощущается», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер уточнил, что на экономику также сильно повлияла пандемия коронавируса.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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