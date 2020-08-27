Саакашвили вновь заявил о своем возвращении в Грузию

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в своем видеообращении поблагодарил Украину за то, что она стала ему вторым домом, и заявил, что теперь возвращается на родину, передает РИА «Новости».

По его словам, в самые тяжелые времена именно Украина приняла политика таким, каким он является, «без условий и требований».

Саакашвили отметил, что за последние семь лет набрался достаточного опыта для того, чтобы «лучше служить своей стране и не допускать ошибок». Он добавил, что в период своего президентства в Грузии совершал ошибки, но всегда хотел лучшего для своего народа.

«Когда я слышу новости из Грузии, понимаю, что мы можем жить намного лучше, каждый грузин может жить богаче, и у нас это получится. Я возвращаюсь!» — подчеркнул Саакашвили.

Михаил Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них политик был заочно приговорен к тюремным срокам. С 2015 по 2016 год он занимал пост губернатора Одесской области. Однако впоследствии тогдашний президент Украины Петр Порошенко уволил Саакашвили и лишил его украинского гражданства.

Действующий украинский лидер Владимир Зеленский в 2019 году вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая 2020 года Саакашвили был назначен главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.

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