МИД Белоруссии собрал всех иностранных послов для обсуждения обстановки в республике
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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей собрал послов иностранных государств для обсуждения обстановки в республике и внешнеполитической реакции на нее. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что все аккредитованные в стране послы уже собрались в ведомстве.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По подсчетам ЦИК, победил действующий лидер Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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