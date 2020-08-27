МИД Белоруссии собрал всех иностранных послов для обсуждения обстановки в республике

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей собрал послов иностранных государств для обсуждения обстановки в республике и внешнеполитической реакции на нее. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что все аккредитованные в стране послы уже собрались в ведомстве.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По подсчетам ЦИК, победил действующий лидер Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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