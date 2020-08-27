Посол России в Вашингтоне: новые санкции США вызывают недоумение

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва находится в недоумении по поводу введения санкций против ряда российских НИИ из-за якобы разработки ими химического оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в своем уведомлении американская сторона не предоставила никаких доказательств и использовала стандартные формулировки.

В связи с этим Антонов назвал данные обвинения беспочвенными и подчеркнул, что Россия ждет от США разъяснений.

Он добавил, что Организация по запрещению химического оружия еще три года назад подтвердила, что Россия полностью ликвидировала запасы химоружия, однако США не взяли во внимание данный факт.

В заключении посол призвал американскую сторону «прекратить искать проблемы там, где их нет».

26 августа США внесли в санкционные списки пять российских НИИ, подозревая их в работе над химическим и биологическим оружием. В данный список попал 48-й ЦНИИ Минобороны России, который вместе с центром Гамалеи создавал вакцину от COVID-19.