Дело о якобы имевшем место сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с Москвой во время выборов 2016 года было основано на фальшивых данных, заявил бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки Соединенных Штатов Ричард Гренелл. Об этом сообщает ТАСС.

Он утверждает, что видел полностью все подготовленное демократами дело.

«И от того, что я увидел, мне просто стало плохо», — сказал Гренелл.

По его словам, администрация экс-глав государства Барака Обамы и Джозефа Байдена тайно начала операцию по слежке за кампанией Трампа и заставила замолчать многих представителей спецслужб, которые выступали против и засекретили все, что могло подорвать это дело.

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